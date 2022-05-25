Стали известны подробности сериала о группе «Тату»

Актриса Ирина Низовцева, которая сыграет роль Юлии Волковой, рассказала подробности сериала о группе «Тату», который получил название «B.Y.C.I» («Бусы»). Об этом сообщила «Газета.ru».

Сериал не будет документальным. Сами участницы группы в нем не появятся. Роль Елены Катиной достанется актрисе Светлане Волошиной.

«Сериал „Бусы“ действительно про группу „Тату“ — историю девочек, их жизнь и проблемы. Однако это все-таки художественный фильм, а не документальный, поэтому сценарий отличается от реальной жизни», — рассказала Низовцева.

Она отметила, что настоящие фамилии артисток будут изменены, а вот имена останутся теми же.

Концертный директор Волковой Катерина Дорош рассказала, что исполнительница ничего не слышала об это сериале, не имеет к нему никакого отношения, поэтому принимать участие в проекте не будет.

«Впервые об этом слышу. Юля в нем, конечно же, не принимает участия», — подчеркнула она.

Уточняется, что сериал также расскажет в взаимоотношении артисток, когда они обе пели в группе.