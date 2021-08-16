Названы отечественные певицы, которые заметно преобразились после 60 лет

Многие российские звезды на пенсии выглядят намного лучше, чем в молодости. Сегодня им на помощь приходят пластические хирурги, косметологи, нутрициологи, антиэйдж-медицина. Про преображение советских артисток, которые с возрастом стали еще красивее и популярнее, рассказал сайт kp.ru.

Первой в список попала всеми любимая Алла Пугачева. В свои 25 артистка имела щербинку между зубами, брови-ниточки, хрупкие плечики. В середине семидесятых годов начинающая певица еще металась между эстрадой и кинематографом. Некоторые режиссеры ей даже отказывали в роли, мол, не подходила типажом. Сейчас Алла Борисовна в свои 72 года выглядит куда более ухоженно и красивее своих ровесниц.

Про Софию Ротару поклонники говорят, что она — икона красоты и стиля. Однако если посмотреть ее ранние снимки, можно увидеть, как в начале карьеры молодая певица носила народные костюмы и пышную короткую стрижку. В свои 74 года артистка действительно выглядит эффектно: красивые волосы, стройная фигура и ни одной морщины.

Лариса Долина в последнее время сильно похудела и, тем самым, преобразилась. Поклонники также замечают изменения в лице: белоснежные зубы, подчеркнутые скулы и идеальные брови. Долина заметно поработала над своим образом. В свои 19 будущая королева джаза работала в оркестре Константина Орбеляна в Ереване и выглядела совсем иначе. Те, кто помнят ее в молодости, могут даже не узнать певицу сейчас.

Еще одна знаменитость российской сцены Надежда Бабкина в 71 год смогла сбросить три десятка килограммов благодаря интервальному голоданию. Над всем остальным поработали пластические хирурги и стилисты «Модного приговора», который Надежда Георгиевна ведет более 10 лет.

Солистка «Золотого кольца» Надежда Кадышева не отстает от Бабкиной. За долгие годы на сцене певица прилично «сдулась». От былых 95 килограммов не осталось и следа. К пластике звезда ранее никогда не прибегала, но на изоляции, судя по всему, решилась на тотальное омоложение.