Названы место и дата похорон Екатерины Градовой

Актрису Екатерину Градову похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Похороны «радистки Кэт» пройдут 24 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Екатерина Георгиевна Градова, прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой, будет похоронена на „Аллее звезд“ Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля», — процитировало агентство его слова.

Екатерина Градова скончалась 22 февраля. О смерти артистки сообщила ее дочь Мария Миронова. По данным СМИ, Градова умерла от инсульта. В последние дни ее самочувствие было нормальным и не предвещало беды, поэтому дочь актрисы уехала в отпуск. После известия о смерти матери Мария Миронова прервала отдых и вернулась домой.

Екатерина Градова прославилась благодаря ролям радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны» и Светланы Волокушиной в картине «Место встречи изменить нельзя».