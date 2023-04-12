Знаменитости 12 апреля 2023, 11:09 Названы имена звезд, которые изменились до неузнаваемости после похудения Лариса Долина и Полина Гагарина смогли потерять несколько десятков килограммов

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В последнее время некоторые звезды смогли избавиться от большого количества лишних килограммов. Nation News перечислили знаменитостей, которые смогли похудеть.

Среди знаменитостей, которые смогли избавиться от лишнего веса — Лариса Долина. Женщина смогла потерять порядка 20 килограммов. Она отметила, что хотела похудеть для того, чтобы выглядеть великолепно в коротких платьях.

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Лолита Милявская также смогла потерять порядка 15 килограммов. Как подчеркнули поклонники, худоба помогла певице выглядеть моложе своих лет. Худела она с помощью врача-эндокринолога.