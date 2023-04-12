12 апреля 2023, 11:09
Названы имена звезд, которые изменились до неузнаваемости после похудения
Лариса Долина и Полина Гагарина смогли потерять несколько десятков килограммов
В последнее время некоторые звезды смогли избавиться от большого количества лишних килограммов. Nation News перечислили знаменитостей, которые смогли похудеть.
Среди знаменитостей, которые смогли избавиться от лишнего веса — Лариса Долина. Женщина смогла потерять порядка 20 килограммов. Она отметила, что хотела похудеть для того, чтобы выглядеть великолепно в коротких платьях.
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Лолита Милявская также смогла потерять порядка 15 килограммов. Как подчеркнули поклонники, худоба помогла певице выглядеть моложе своих лет. Худела она с помощью врача-эндокринолога.
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