Названы имена самых обворожительных российских звезд

Многие российские звезды способны потягаться с голливудскими дивами. Nation News назвали имена российских знаменитостей, которые превзошли западных своей красотой и образами на красной дорожке.

Например, актриса Юлия Снигирь, которая получила известность на Западе благодаря съемкам в картине «Крепкий орешек», отличилась своими обворожительными образами на красных ковровых дорожках Голливуда. Чаще всего девушка выбирает костюмы и смокинги.

Ирина Шейк также смогла завоевать всемирную известность. В ходе светских раутов внимание СМИ очень часто бывает привлечено к нарядам модели.

Российская актриса Светлана Ходченкова также привлекает внимание западных коллег и медиа благодаря своему отменному стилю. Ее наряды отличаются элегантностью в совокупности с роскошью и допустимым консерватизмом.