  • Названы имена претендентов на «Оскар»

    24 октября 2019, 03:48

    Светлана Степанова

    Конкурировать за получение премии американской киноакадемии в этом году будут Джонатан Прайс, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Леонардо Ди Каприо. Их выдвинули на соискание «Оскара» в номинации на главную мужскую роль. Об этом сообщил портал Indiewire.
    Названы имена претендентов на «Оскар»

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    Леонардо Ди Каприо может получить «Оскар» за фильм «Однажды… в Голливуде». Его выдвинула студия Sony. Брэд Питт также будет претендовать на премию, но конкурентом Ди Каприо он не станет. Питт, сыгравший в той же картине, номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

    За фильм «Прекрасный день по соседству» студия Sony предложила киноакадемии рассмотреть кандидатуры Мэттью Райса как исполнителя главной мужской роли и Тома Хэнкса как актера, сыгравшего роль второго плана. В тех же номинациях выдвинула соискателей киностудия A24 — Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо. Они оба сыграли в фильме «Маяк».

    Исполнителей ролей в картине «Два папы» выдвинула в качестве кандидатов на получение «Оскара» стриминговая платформа Netflix. Свою первую в жизни статуэтку киноакадемии за главную роль может получить Джонатан Прайс, сыгравший Папу Римского Франциска. В категории «Лучшая мужская роль второго плана» будет рассматриваться Энтони Хопкинс, исполнивший Папу Римского Бенедикта.