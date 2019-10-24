Названы имена претендентов на «Оскар»

Пол Радд рассказал, как убедил Ди Каприо сняться в «Титанике» Подробнее

Леонардо Ди Каприо может получить «Оскар» за фильм «Однажды… в Голливуде». Его выдвинула студия Sony. Брэд Питт также будет претендовать на премию, но конкурентом Ди Каприо он не станет. Питт, сыгравший в той же картине, номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

За фильм «Прекрасный день по соседству» студия Sony предложила киноакадемии рассмотреть кандидатуры Мэттью Райса как исполнителя главной мужской роли и Тома Хэнкса как актера, сыгравшего роль второго плана. В тех же номинациях выдвинула соискателей киностудия A24 — Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо. Они оба сыграли в фильме «Маяк».

Исполнителей ролей в картине «Два папы» выдвинула в качестве кандидатов на получение «Оскара» стриминговая платформа Netflix. Свою первую в жизни статуэтку киноакадемии за главную роль может получить Джонатан Прайс, сыгравший Папу Римского Франциска. В категории «Лучшая мужская роль второго плана» будет рассматриваться Энтони Хопкинс, исполнивший Папу Римского Бенедикта.