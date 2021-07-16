Названы время и место прощания с Мамоновым

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым пройдет 17 июля в Донском монастыре. Об этом сообщила его вдова Ольга Мамонова.

«Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 09:30», — сказала она ТАСС.

Жена добавила, что похороны пройдут в городе Верее в Подмосковье.

Петр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни. Он не смог справиться с ковидом. Первые сообщения о заражении актера появились 1 июля. Его жена рассказала, что он попал в больницу в Коммунарке еще 27 июня. До этого несколько дней артист самостоятельно боролся с болезнью дома.

Мамонова положили в реанимацию и подключили к ИВЛ. У него диагностировали более 70% поражения легких. Он находился в тяжелом состоянии. В какой-то момент появилась небольшая надежда на улучшение. Врачи попытались отключить актера от ИВЛ, но Мамонов не смог самостоятельно дышать. Вывести его из комы также не получилось.

Петр Мамонов был основателем группы «Звуки Му». Коллектив появился в 1980-х годах и оказался очень успешным. Однако позже Мамонов распустил коллектив и занялся актерской профессией. Он сыграл в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и других. Во второй половине жизни Мамонов принял православие и стал очень верующим человеком. У него остались жена, трое сыновей и внуки.