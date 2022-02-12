Названы дата и место прощания с Зинаидой Кириенко

Названы дата и место прощания с актрисой Зинаидой Кириенко. Оно состоится 15 февраля в Доме кино.

Как сообщил РЕН ТВ, артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Кириенко умерла в возрасте 88 лет. До этого она заразилась коронавирусом. У актрисы выявили штамм «омикрон» и назначили лечение дома. Уже через день ей стало плохо, ее забрали в реанимацию. Представитель Кириенко уточнил, что она находится в состоянии средней тяжести. Также врачи выявили у нее рак поджелудочной железы. Позже у нее случился инсульт.

Вице-президент Гильдии актеров кино Борис Токарев поделился воспоминаниями об актрисе. Они вместе снимались в фильме «Два капитана». Он отметил, что Кириенко прожила яркую и творческую жизнь, была активной даже в пожилом возрасте.