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    14 января 2021, 16:37

    Названы дата и место прощания с продюсером Владимиром Кауфманом

    Полина Петрова

    Солист группы «Дискомафия» Антон Гусев сообщил о дате и месте прощания с продюсером Владимиром Кауфманом, которое состоится в субботу, 16 января, пишет сайт «Петербургский дневник».
    Названы дата и место прощания с продюсером Владимиром Кауфманом

    «Прощание с Владимиром Львовичем Кауфманом состоится 16 января в 11:00, Большой зал Крематория. Только живые цветы», — отметил артист.

    Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался Владимир Кауфман, который продюсировал такие музыкальные группы как «Форум» и «Дискомафия». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил его друг и коллега Андрей Разин.

    Ранее сообщалось, что родственники известного продюсера Владимира Арцибашева подали иск против столичной клиники. Его бывшая жена Анжела Хачатурьян считает, что работники учреждения виноваты в его смерти.

    Когда несколько лет назад у продюсера начались серьезные проблемы со здоровьем, Хачатурьян и дочери Арцибашева собирались отправить его в американскую клинику. Этому воспротивилась сожительница Владимира Екатерина Шакина. После того, как состояние продюсера ухудшилось, начались разборки по поводу наследства.