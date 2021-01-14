Названы дата и место прощания с продюсером Владимиром Кауфманом

«Прощание с Владимиром Львовичем Кауфманом состоится 16 января в 11:00, Большой зал Крематория. Только живые цветы», — отметил артист.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался Владимир Кауфман, который продюсировал такие музыкальные группы как «Форум» и «Дискомафия». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил его друг и коллега Андрей Разин.

Ранее сообщалось, что родственники известного продюсера Владимира Арцибашева подали иск против столичной клиники. Его бывшая жена Анжела Хачатурьян считает, что работники учреждения виноваты в его смерти.

Когда несколько лет назад у продюсера начались серьезные проблемы со здоровьем, Хачатурьян и дочери Арцибашева собирались отправить его в американскую клинику. Этому воспротивилась сожительница Владимира Екатерина Шакина. После того, как состояние продюсера ухудшилось, начались разборки по поводу наследства.