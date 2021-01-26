Названы дата и место прощания с комиком Шаляпиным

Прощание со стендап-комиком Александром Шаляпиным пройдет в четверт, 28 января, в 12:00. Об этом «360» сообщила его менеджер Мария Малякина.

«Прощание с Александром Шаляпиным пройдет на Троекуровском кладбище в прощальном зале», — уточнила собеседница «360».

Тело Александра Шаляпина обнаружили в ночь на 25 января в его квартире в Москве. Стендаперу был 41 год. По словам жены, Шаляпин 20 лет пытался побороть тягу к алкоголю и страдал от депрессии. Семь лет стендапер лечился в одной из клиник Белгорода.

Зрители помнят Александра Шаляпина как комика из программы Stand Up Show на ТНТ, ведущего на радиостанции Maximum. Кроме того, он снимался в эпизодах разных фильмов и сериалов. В арсенале Шаляпина более 50 картин — от «Бумера-2» до «Глухаря-2».