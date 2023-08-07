Знаменитости 07 августа 2023, 00:52 Названы дата и место прощания с Ириной Мирошниченко Прощание с актрисой Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в Москве РИА «Новости»

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Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник, 7 августа. Провожать актрису театра и кино в последний путь будут в Московском художественном театре имени Чехова в Москве.

Церемония прощания с артисткой начнется в театре в 11:00. Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

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Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа. Артистка умерла в реанимации, не приходя в сознание. Ей был 81 год.

За несколько дней до этого Мирошниченко попала в больницу. Медики диагностировали у нее тяжелое поражение клапана сердца и фоновые осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию. По данным СМИ, предварительной причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Осложнения развились из-за инфекционного эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца.

После смерти в собственности Мирошниченко, у которой не было близких родственников, остались трехкомнатная и однокомнатная квартиры в Москве и счета в банках. Вопрос с наследством звезды не будет скандальным и пройдет строго по закону, заявила близкая подруга Мирошниченко, юрист по профессии.