Знаменитости 06 декабря 2023, 19:34 Названы дата и место прощания с артисткой Татьяной Владимировой Прощание с артисткой Татьяной Владимировой пройдет 8 декабря в Москве Telegram-канал «Театр Et Cetera» / Соцсети

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Прощание с народной артисткой России и ведущей актрисой театра Et Cetera Татьяной Владимировой пройдет в Церкви Иоанна Воина на Якиманке в Москве 8 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

Церемония прощания с актрисой начнется в 12:00. Ближайшее метро к церкви — станция «Октябрьская». Поминки пройдут внутри театра в 17:00.

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Татьяна Владимирова умерла на 74-м году жизни 5 декабря в Москве. Коллегам она запомнилась как бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. Несмотря на тяжелую болезнь, она никогда не жаловалась и работала до последних дней.

Актриса родилась 29 августа 1950 года. С 1993-го работала в московском театре Et Cetera и сыграла во многих известных спектаклях. Среди них — «Дядя Ваня», «Лекаре поневоле», «Дон Кихот». Кроме того, Владимирова снималась в кино.