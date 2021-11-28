Названы дата и место прощания с Александром Градским

Прощание с композитором и певцом Александром Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский Холл» на улице Коровий Вал в Москве. Решение о месте похорон народного артиста пока не принято.

Дату и место траурной церемонии сообщил представитель театра «Градский Холл». По его словам, предварительно, прощание пройдет в среду в театре, написал «Интерфакс».

«Время пока не определено», — уточнил он.

Место похорон пока не выбрано. По данным источника РИА «Новости», Градского могут похоронить рядом с родителями на Кузьминском кладбище Москвы.

Артист скончался ночью 28 ноября. По предварительным данным, причиной стал инсульт. Соболезнования родным и близким композитора уже выразил президент Владимир Путин.

Дискография Градского насчитывает несколько десятков альбомов. Он создал первые рок-группы в СССР и первую советскую рок-оперу «Стадион». В 2009 году композитор написал еще одну — «Мастер и Маргарита». Был членом жюри и наставником в шоу «Голос» на Первом канале.