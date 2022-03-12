Названы дата и место похорон Тома Хаоса из «Отпетых мошенников»

Бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова, известного как Том Хаос, проводят в последний путь 13 марта. Похороны пройдут на Ховринском кладбище, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Прощание и похороны Тома Хаоса пройдут 13 марта, в 15:00, на Ховринском кладбище.

Родственники артиста назвали возможную причину его смерти. В семье рассказали, что Том Хаос долго находился в депрессии из-за нападок со стороны самозванного концертного директора. Предположительно, речь идет о бывшей девушке Хаоса, которая после расставания якобы начала распространять про него ложную информацию. Кроме того, организаторам концертов Хаоса звонили некие люди и наговаривали на него, угрожали судами и физической расправой.

О смерти 50-летнего Хаоса стало известно 10 марта. В этот день он планировал дать два интервью, но уже к полудню перестал отвечать на звонки и сообщения. По данным Life, музыкант покончил с собой.

Продюсер «Отпетых мошенников» Евгений Орлов назвал произошедшее жуткой трагедией. Он рассказал News.ru, что ужинал с Зинуровым еще 7 марта и не было никаких предпосылок к беде.