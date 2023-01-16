Знаменитости 16 января 2023, 22:03 Названы дата и место похорон Джины Лоллобриджиды Похороны актрисы Джины Лоллобриджиды состоятся 19 января РИА «Новости»

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Похороны итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды состоятся в четверг, 19 января, сообщило агентство ANSA.

Прощание пройдет в среду и в четверг в зале Протомотека в римской мэрии на Капитолийском холме. На Народной площади в Риме в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто состоится отпевание актрисы.

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О смерти Джины Лоллобриджиды стало известно 16 января. Она ушла из жизни в 95 лет. Свои соболезнования выразили политики и культурные деятели. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано назвал актрису «главной героиней более чем полувековой истории итальянского кино».

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В августе 2022 года Лоллобриджида выдвинула свою кандидатуру на выборах в итальянский парламент от партии «Суверенная и народная Италия», которая выступала за отмену антироссийских санкций.

Джину Лоллобриджиду запомнили как актрису, скульптора, фоторепортера и режиссера-документалиста. Она была идеалом красоты для мужчин и женщин и до последних дней боролась за мир — для всех. «360» собрал самые яркие детали из жизни итальянской актрисы.