Знаменитости 04 января 2024, 20:14 Названы дата и место гражданской панихиды по актеру и кинокритику Петру Черняеву Прощание с актером и кинокритиком Петром Черняевым пройдет в ГКБ № 20 Москвы Петр Черняев в фильме «Глаза в глаза» 2018 года (Производство: ООО «Все материалы»)/Kino-teatr.ru

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Церемония прощания с актером, киноведом и кинокритиком Петром Черняевым пройдет в ближайшую субботу, 6 января, в морге Московской городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Об этом сообщили в Гильдии киноведов и кинокритиков, информацию разместили на сайте Союза кинематографистов России.

После гражданской панихиды тело Черняева доставят в храм Всех Святых в Новокосино, а потом увезут в Николо-Архангельский крематорий.

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Петр Черняев ушел из жизни в минувшую среду в возрасте 70 лет. Окончив киноведческое отделение ВГИКа, он всегда мечтал об актерской карьере. Но в начале творческого пути прославился как кинокритик. Материалы Черняева выходили в журнале «Советский экран», где он возглавлял молодежную редакцию.

Несколько лет он вел программу на телевидении «Воскресный кинозал», а также работал сценаристом для шоу «Понять. Простить». Выпускал журнал «Кино-Глаз», продюсировал художественные фильмы, как режиссер поставил множество картин и занимался детской театральной студией.

На протяжении своей творческой жизни Черняев возвращался к любимой актерской работе, выступая в московских театрах и появляясь в эпизодических ролях в сериалах и кино. Зрители могут знать его по его ролям в «Адвокате», «Солдатах», Молодом Волкодаве», «Универе», «Ранетках», «Интернах». Черняев появлялся в сериалах «След», «Глухарь» «Склифосовский», «Проект „Анна Николаевна“» и во многих других.

Несмотря на его уход из жизни, зритель еще увидит Петра Черняева в военной драме «Танки брода не ищут». Снимался кинокритик не из-за денег. Он черпал в актерской игре свою жизненную силу, которая поддерживала его много лет, помогая справляться с кардиологическим недугом.