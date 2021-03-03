Названы американские звезды, подвергшиеся «ухаживаниям» сталкеров

Ряд знаменитых во всем мире женщин подвергались навязчивым ухаживаниям и находились в страхе из-за преследований. Такие истории есть у модели Кендалл Дженнер, а также голливудских актрис Умы Турман и Дженнифер Энистон, рассказало РИА ФАН.

Дженнер однажды призналась, что боялась находиться в собственном доме из-за фаната Джона Форда. Молодой человек напугал девушку, когда внезапно начал стучать в окна ее машины возле колледжа. Модель заперлась в авто и просила мужчину уйти. Сталкера ловили у входа в дом знаменитости, на крыльце и около бассейна.

Похожие события происходили в жизни Энистон. Влюбленный в нее Джейсон Пейтон настойчиво искал встречи с ней, все время пытаясь вторгнуться в ее жизнь. Его признали невменяемым после ареста на Бульваре Сансет. При себе у фаната был острый предмет и любовные письма для актрисы. У него была машина с надписью на корпусе: «Я люблю Дженнифер Энистон».

Настойчивым ухажером Турман оказался чистильщик бассейнов Джек Джордан. Он неоднократно отправлял женщине интимные фотографии и обещал покончить с собой, если актриса появится на публике с другим мужчиной. Преследователю поставили диагноз «шизофрения». В 2008 году его приговорили к трем годам условно, а в 2011 году его вновь взяли под арест за звонок Турман.