Названо возможное место похорон Бориса Моисеева | 360°

Знаменитости 28 сентября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

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Viber Названо возможное место похорон Бориса Моисеева ТАСС: Бориса Моисеева готовятся похоронить на Троекуровском кладбище РИА «Новости»

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Похороны заслуженного артиста России Бориса Моисеева могут пройти на Троекуровском кладбище Москвы. Окончательного решения по вопросу пока нет, сообщил ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста.

Собеседник агентства подчеркнул, что это предварительная информация и точная дата прощания и похорон пока не известна.

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«Знаю, что на Троекуровском похоронят», — заявил источник, отвечая на вопрос о месте траурной церемонии.

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Борис Моисеев скончался в минувший вторник, 27 сентября. Певцу, танцору и актеру было 68 лет. Директор артиста Сергей Горох заявил, что тело Моисеева нашла домработница в его московской квартире. По предварительным данным, причиной ухода из жизни стал третий инсульт.

Последние несколько лет после тяжелой болезни Борис Моисеев практически не выступал и не появлялся на публике. Окончательно давать концерты он прекратил более пяти лет назад.

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