Названо условие предоставление Пугачевой статуса иноагента | 360°

Эксклюзив 18 сентября 2022, 17:49 Поделиться Telegram

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Viber Названо условие предоставление Пугачевой статуса иноагента Адвокат Цацин счел пост певицы Аллы Пугачевой об иностранных агентах эмоциональным РИА Новости

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Статус иностранного агента или другую юридескую ответственность певица Алла Пугачева может получить, если ее публикацию в социальных сетях сочтут нарушающей нормы закона. Об этом в беседе с «360» заявил адвокат Михаил Цацин.

Если в исполнительница написала пост на эмоциях, то желание о предоставление статуса иностранного агента Пугачевой грозит вряд ли.

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«У нас есть действующее законодательство об иноагентах. Поэтому ее пост больше носит эмоциональный характер, чем юридический. Но если ее высказывания будут расценены как нарушающие нормы закона, то вполне возможно, что какие-то последствия и будут. Но так вряд ли», — заявил адвокат Цацин.

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Российская певица Алла Пугачева в своих социальных сетях опубликовала обращение к министерству юстиции с требованием признать ее иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.

Артистка подчеркнула, что действует из солидарности с супругом и готова войти «в ряды иноагентов любимой страны».

Юмориста Максима Галкина включили в реестр физических лиц — иностранных агентов за осуществление политической деятельности и получение денег от Украины, что следует из публикации на сайте Минюста.

Сам артист не согласился с таким решением и подчеркнул, что занимается политической сатирой, а «не продает мысли, мнения и совесть».

Как отметил сайт «Дни.ру», пост в социальных сетях Пугачева опубликовала в день рождения близнецов. Поздравил певицу ее давний друг композитор Игорь Николаев, выбрав очень неудачный снимок известной исполнительницы.

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом

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