Названо условие предоставление Пугачевой статуса иноагента | 360°

Все новости

Спорт

18 сентября 2022, 18:00

Боец Емельяненко вручил приз финалисту проекта «Заправляйтесь вместе с чемпионами»

Мир

18 сентября 2022, 18:00

«Прекрасно понимаю, откуда прилетает по ЗАЭС». Глава Росатома — о миссии МАГАТЭ

Реклама

Эксклюзив

18 сентября 2022, 17:49

Названо условие предоставление Пугачевой статуса иноагента

Подмосковье

18 сентября 2022, 17:35

Квест-игру по книгам о Гарри Поттере провели в Электростали

Мир

18 сентября 2022, 17:23

Около 45 тысяч участников собрала массовая акция протеста сторонников оппозиции в Кишиневе

Мир

18 сентября 2022, 17:12

Заявление Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу поддержали в Турции

Криминал

18 сентября 2022, 17:05

Пенсионер ранил ножом жену и сотрудника полиции в Подмосковье

Образование

18 сентября 2022, 17:00

Штраф на миллион за недостоверную границу. В чем цель поправок о картах России

Мир

18 сентября 2022, 16:44

Обрушение потолка в школьном спортзале Тайваня попало на видео

Эксклюзив

18 сентября 2022, 17:49

Названо условие предоставление Пугачевой статуса иноагента

Адвокат Цацин счел пост певицы Аллы Пугачевой об иностранных агентах эмоциональным

Читать 360tv в

Статус иностранного агента или другую юридескую ответственность певица Алла Пугачева может получить, если ее публикацию в социальных сетях сочтут нарушающей нормы закона. Об этом в беседе с «360» заявил адвокат Михаил Цацин.

Если в исполнительница написала пост на эмоциях, то желание о предоставление статуса иностранного агента Пугачевой грозит вряд ли.

Реклама

«У нас есть действующее законодательство об иноагентах. Поэтому ее пост больше носит эмоциональный характер, чем юридический. Но если ее высказывания будут расценены как нарушающие нормы закона, то вполне возможно, что какие-то последствия и будут. Но так вряд ли», — заявил адвокат Цацин.

Реклама

Российская певица Алла Пугачева в своих социальных сетях опубликовала обращение к министерству юстиции с требованием признать ее иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.

Артистка подчеркнула, что действует из солидарности с супругом и готова войти «в ряды иноагентов любимой страны».

Юмориста Максима Галкина включили в реестр физических лиц — иностранных агентов за осуществление политической деятельности и получение денег от Украины, что следует из публикации на сайте Минюста.

Сам артист не согласился с таким решением и подчеркнул, что занимается политической сатирой, а «не продает мысли, мнения и совесть».

Как отметил сайт «Дни.ру», пост в социальных сетях Пугачева опубликовала в день рождения близнецов. Поздравил певицу ее давний друг композитор Игорь Николаев, выбрав очень неудачный снимок известной исполнительницы.

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом

Алла Пугачева

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама