Название нового альбома Леди Гаги удивило Сеть. Причем здесь Адель?

Американская певица и актриса Леди Гага определилась с названием для своего нового альбома. В Сети решили, что оно имеет непосредственное отношение к обладательнице «Грэмми» Адель.

О том, как будет назваться сборник композиций, Леди Гага рассказала в Twitter, удивив поклонников своим намерением.

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«Я назову свой следующий альбом ADELE», — написала певица.

Некоторые сразу же провели параллель с известной исполнительницей и обладательницей премией «Грэмми» и решили, что альбом будет успешным.

Другие, наоборот, сочли выбор Леди Гаги неудачным. «Это абсурд. Я бы никогда не назвал что-либо в честь соперника», — писали пользователи.

В комментариях начали иронизировать по поводу названия альбома и предлагать собственные версии.

С певицей Адель Леди Гага никогда не работала. Исполнительницы только фотографировались вместе на вечеринках.