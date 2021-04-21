Названа вероятная причина смерти звезды сериала «Глухарь»

Актер театра и кино Алексей Артамонов, известный по сериалу «Глухарь», мог умереть из-за того, что его сердце и сосуды дали сбой из-за скачков давления. Об этом сообщил сайт «МК».

Артамонова обнаружили мертвым в его московской квартире. Актер жил один, у него не было своей семьи. Его родители умерли. Сестра актера более 10 лет назад переехала в Италию, где обзавелась мужем и детьми. В Москве остался только его крестник, актер Николай Сирин. Он и обратился в полицию, когда не смог дозвониться до Артамонова.

Дверь в квартиру актера вскрыли в присутствии участкового. Артамонова нашли в кресле перед телевизором, который к тому моменту уже не работал — возможно, выключился сам. Рядом не было ни алкоголя, ни препаратов. Предположительно, сердце и сосуды актера не выдержали резких скачков давления. Но на свое здоровье он не жаловался.

Сирин в последний раз видел Артамонова 10 апреля. Точные причины смерти устанавливаются. Актеру было 62 года. За свою карьеру он снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, в числе которых «Глухарь-3», «Железный занавес», «Тест на беременность — 2» и другие.