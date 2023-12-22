Знаменитости 22 декабря 2023, 02:48 Названа вероятная причина смерти актера из сериала «СашаТаня» Найдовича «КП»: актер из сериала «СашаТаня» Найдович мог скончаться из-за рака РИА «Новости»

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Друзья покойного актера Егора Найдовича, сыгравшего в сериале «СашаТаня», рассказали, что он долго и тяжело болел. Предположительно, у него был рак. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

«Он действительно был еще очень молод. Думаю, что были проблемы с сердцем», — предположил музыкант Илья Пищенко.

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Другие друзья актера также отметили, что Найдович в последнее время тяжело болел. По словам актера Александра Буянова, игравшего в сериале «Молодежка», говорили, что у него рак, но не уточняли, какой именно.

Знакомые покойного актера при этом не подтвердили, что он Найдович злоупотреблял спиртными напитками из-за отсутствия ролей в последнее время. в октябре сам артист писал о том, что долгое время находился в больнице, и говорил о большом творческом энтузиазме.

Егора Найдовича нашли мертвым в московской квартире 20 декабря. Актер арендовал вместе с знакомым трехкомнатную квартиру на улице Академика Комарова. Последний и обнаружил его тело на кровати, когда вернулся домой с женой. По словам соседа, последнее время Найдович получал мало ролей, много времени посвящал написанию сценариев, а также якобы пристрастился к алкоголю.