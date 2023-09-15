Знаменитости 15 сентября 2023, 16:41 Названа вероятная дата смерти дочери актера Михаила Ульянова МК: Умершая дочь Михаила Ульянова перестала выходить на связь два дня РИА «Новости»

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Тело дочери актера Михаила Ульянова, 63-летней Елены Ульяновой, обнаружила консьержка дома, где жила женщина, после того как друзья не смогли до нее дозвониться в течение двух дней. Об этом сообщил «МК».

Как пояснили журналисты, консьержку попросили вскрыть квартиру Елены Ульяновой, так как друзья, присматривавшие за пожилой женщиной, два дня не могли до нее дозвониться.

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В последнее время у Ульяновой были проблемы со здоровьем, она почти не выходила из дома. Собаку, которой не стало несколько месяцев назад, также выгуливали друзья дочери известного артиста.

Елена Ульянова была художником-графиком и работала в том числе с газетой «Аргументы и факты». Также она была основательницей и президентом Благотворительного фонда имени Михаила Ульянова.