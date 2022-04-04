Названа стоимость рекламы в Telegram-каналах Собчак и Бородиной

Сайт по покупке рекламы Telega.In опубликовал цены на рекламу в Telegram-каналах у известных блогеров и звезд. Самая дорогая реклама оказалась у Ксении Собчак, написал «ФедералПресс».

В канале Собчак «Кровавая барыня» реклама стоит 660 тысяч рублей. Такая цена вполне оправдана — у Собчак почти 1,5 миллиона подписчиков и хорошие охваты — в среднем 637 тысяч просмотров и 45% вовлеченности аудитории.

Второе место занимает Ксения Бородина — в ее канале реклама стоит 540 тысяч рублей.