Названа самая продаваемая исполнительница ХХI века

Певицу из Лондона Адель назвали самой продаваемой исполнительницей ХХI века в Великобритании. Об этом сообщил журнал New Musical Express.

Артистка возглавила чарт Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI). Благодаря этому она обошла Пинк, Рианну, Мадонну, Дайдо и Эми Уайнхаус. Второй альбом исполнительницы «21» также считается самым успешным альбомом, который выпустила женщина за последние 20 лет. В стране продано более шести миллионов копий этого релиза.

В 2020 году был опубликован список самых популярных песен десятилетия. Рейтинг составили исходя из того, как часто та или иная композиция звучала на британском радио и телевидении. Адель и ее песня Rolling In The Deep попали на вторую строчку, уступив треку Happy американского певца Фарелла Уильямса.

Адель — лауреат 15 премий Grammy, а также Brit Awards, American Music Awards. Песня Skyfall — саундтрек к картине бондианы «007: Координаты „Скайфолл“» — в ее исполнении завоевала награды «Оскар» и «Золотой глобус». Певицу не раз включали в списки лучших артистов года, а также величайших женщин в музыкальной индустрии.

В 2014 году достижения певицы отметили на государственном уровне: ей вручили орден Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018-го поп-звезда заявила, что отказывается давать в будущем концерты.