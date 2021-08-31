Названа самая популярная российская киноактриса

Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис в России. Ей сейчас 31 год, она снимается в крупных российских телепроектах и фильмах. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.Ру».

Составители списка назвали критерии, по которым оценивались актрисы. Туда вошли следующие: общее количество проектов, число главных ролей, награды на фестивалях, кассовые сборы фильмов с участием актрисы.

«С приличным отрывом от остальных топ возглавила Любовь Аксенова. <…> Победу Аксеновой принес рекордный спрос на сериалы с ее участием, среди которых „Содержанки“ и „Бывшие“. Последним крупным полнометражным проектом с ее участием стал экшн-комикс „Майор Гром: Чумной Доктор“ (2021)», — говорится в сообщении издания.

На втором месте оказалась актриса Александра Бортич, снявшаяся в фильме «Холоп». Третье место досталось Ирине Старшенбаум, которая получила известность благодаря блокбастеру «Вторжение». В десятку лучших также вошли Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст и другие.