Названа самая популярная музыка в России по версии сервиса Spotify

Самыми прослушиваемыми оказались рэперы. В топ вошли kizaru, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. Среди других популярных певцов отмечаются Billie Eilish, Дора, Ариана Гранде, Алена Швец и Zivert.

Из музыкальных групп чаще всего слушают «Король и Шут», Miyagi & Andy Panda, Blackpink, $uicideBoy$ и BTS.

Самым популярным треком в России оказалась песня Slava Marlow «Снова я напиваюсь». Также в список вошли Cadillac (Моргенштерн, Элджей), Blinding Lights (The Weekend), «Дежавю» (kizaru), Dynamite (BTS).

По данным газеты «Культура», самыми популярными исполнителями российской сцены стал дуэт Miyagi & AndyPanda. В топ-5 также вошли Элджей, Моргенштерн, Zivert, исполнители BlackStar и группа Little Big.

Из представителей старой школы российской эстрады в рейтинг вошли только три исполнителя: Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

Лидерами рейтинга стали те артисты, чьи песни входят в чарты стриминговых сервисов, клипы набирают больше всего просмотров, а на страницы в соцсетях подписано больше людей.