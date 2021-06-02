Названа причина смерти американского рэпера Lil Loaded

Представители правоохранительных органов назвали причину смерти 20-летнего американского рэпера Дашона Робертсона, известного как Lil Loaded, написало издание The Sun.

Молодого человека обнаружил член семьи. Адвокат Ашкан Мехрияри заявил, что смерть подзащитного стала для него неожиданностью. Рэпер скончался 31 мая, сообщила «Газета.ru».

В ноябре прошлого года Робертсона задержали за убийство его друга Халила Уокера. Отмечается, что Дашон застрелил приятеля из винтовки. Позже статью переквалифицировали в «убийство по неосторожности», и исполнителя отпустили под залог. Музыканту разрешили вести концертную деятельность. Lil Loaded считал себя невиновным в смерти Уокера.