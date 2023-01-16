Знаменитости 16 января 2023, 18:59 Названа причина смерти актера Владимира Ипатова Сыгравший в сериале «Физрук» актер Владимир Ипатов умер от сердечной недостаточности Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Причиной смерти актера Владимира Ипатова, сыгравшего в сериалах «Физрук» и «Папины дочки», стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы Москвы.

Собеседник агентства уточнил, что это предварительные данные. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

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«По предварительным данным, причиной смерти Владимира Ипатова стала острая сердечная недостаточность», — заявил представитель медицинских служб.

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Тело актера Владимира Ипатова в квартире на улице Генерала Антонова на юго-западе Москвы обнаружила дочь, обеспокоенная, что отец уже несколько недель не выходит на связь.

Дверь в помещение вскрыли сотрудники правоохранительных органов, где обнаружили уже гниющий труп артиста. В ходе предварительного осмотра специалисты сделали вывод, что Ипатов умер около месяца назад.