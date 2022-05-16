Названа причина смерти актера из сериала «Друзья»

Неблагоприятная реакция организма на антибиотик стала причиной смерти актера из сериала «Друзья» Майка Хагерти. Об этом сообщило TMZ со ссылкой на источники.

В апреле 67-летний артист узнал, что у него в ноге появилась инфекция, следует из материала. Впоследствии состояние Хагерти стабилизировалось. По словам источников издания, актер собирался приступить к съемкам второго сезона «Кто-то, где-то», но у него было мало энергии. Врач отправил его в больницу на обследование.

Медики назначили Хагерти антибиотики. После приема лекарства у мужчины произошел припадок, затем он впал в кому. Через некоторое время актер скончался в больнице.

О его смерти сообщила в соцсети в начале мая коллега Хагерти по сериалу «Кто-то, где-то» Бриджит Эверет. Она выразила искренние соболезнования семье артиста и отметила, что он был «особенным, теплым и веселым».

Майк Хагерти снимался в комедии «За бортом», а также сериале «Счастливчик Луи». Актера приглашали на «Шоу Джорджа Карлина». В основном Хагерти играл эпизодические роли в сериалах компании HBO. Широкую известность он получил в середине 1990-х годов, когда исполнил роль ворчливого управляющего в сериале «Друзья».