Названа причина смерти актера Андрея Егорова

Актер из сериалов «Убойная сила» и «Дальнобойщики» Андрей Егоров умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«По предварительной версии, артист умер от острой сердечной недостаточности», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, полицейские нашли тело артиста без признаков насильственной смерти в его квартире в Москве. Входная дверь была заперта.

Андрей Егоров умер 17 июня, ему был 51 год. Заслуженный артист России исполнил более 20 ролей в Центральном академическом театре Российской армии, писало Ura.ru. Последние годы артист играл в спектаклях «Красное колесо», «Мольер», «Судьба одного дома», «Барабанщица», «Русланова». За свою карьеру Егоров снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди них «Убойная сила», «Телохранитель», «Дальнобойщики», «Гром», «Смерш» и «Оптимисты».