Названа причина развода Колина Ферта

Несколько лет назад Джуджолли закрутила роман с журналистом Марко Бранкаччиа. Ферт узнал о неверности супруги. Однако тогда пара решила сохранить отношения, актер пытался простить супругу. Но в результате он все равно не смог стереть из памяти измену, предположили источники издания.

«Они так и не смогли пережить это. Независимо от решения остаться вместе после измены, ничто не могло стереть из памяти Колина предательство жены», — рассказали инсайдеры.

По их словам, у супругов были крепкие семейные отношения. Они хотели спасти их, но все же пришло время двигаться дальше, отметила «Экспресс-газета».

После расставания муж и жена остались в хороших дружеских отношениях. Они продолжат вместе заботиться о жизни и воспитании 16-летнего Маттео и 18-летнего Луки.

Об измене Джуджолли стало известно в 2018 году. Тогда уже после расставания ее любовник, Марко Бранкаччиа, отправил Ферту письмо с совместной фотографией. Ферт ответил на него. Он заявил, что признание любовника жены обескуражило его. Тем не менее он знает, что Бранкаччиа тоже переживает. Позже Джуджолли подтвердила свой роман на стороне. Однако она подала в суд на бывшего любовника из-за преследований в течение нескольких месяцев уже после их расставания.