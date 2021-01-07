Названа причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

По словам собеседника издания, пара сейчас готовится к разводу после почти семи лет брака. Причиной расставания стала президентская кампания Уэста. Участие исполнителя в выборах стало для Кардашьян последней каплей в борьбе за сохранение семьи. Она поняла, что ей «необходимо разорвать брак ради своих детей и собственного здравомыслия».

Еще один собеседник газеты подчеркнул, что Кардашьян не подержала решение мужа бороться за президентское кресло. Он подчеркнул, что молчание теледивы «говорит об очень многом».

Ранее издание Page Six со ссылкой на источники сообщило, что звездная пара решила подать на развод. Кардашьян уже обратилась за помощью к адвокату Лоре Вассер, занимающейся урегулированием дел по разделу имущества. Канье Уэст и Ким Кардашьян поженились весной 2014 года. Пара воспитывает четверых детей. Летом 2020 года артист объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Свое поражение он признал в ноябре.