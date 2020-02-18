18 февраля 2020, 13:44
Названа предположительная причина обморока Диброва
Александр Карабиненко, врач-терапевт, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, назвал предположительную причину обморока телеведущего Дмитрия Диброва. По словам эксперта, дело может быть в невылеченной гипертонической болезни. Об этом написала газета «Взгляд».
Напомним, 17 февраля телеведущий потерял сознание в кинотеатре «Октябрь». Его сразу же госпитализировали.
На данный момент Диброву дают лекарства для снижения давления, а причиной обморока он назвал старость. Врачи же пока не говорят, что произошло на самом деле.
Карабиенко считает, что у Диброва есть тяжелое течение невылеченной гипертонической болезни, а приступ с потерей сознания — это ишемическая мозговая атака, которая бывает во время гипертонических кризов.