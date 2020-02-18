Названа предположительная причина обморока Диброва

Напомним, 17 февраля телеведущий потерял сознание в кинотеатре «Октябрь». Его сразу же госпитализировали.

На данный момент Диброву дают лекарства для снижения давления, а причиной обморока он назвал старость. Врачи же пока не говорят, что произошло на самом деле.

Карабиенко считает, что у Диброва есть тяжелое течение невылеченной гипертонической болезни, а приступ с потерей сознания — это ишемическая мозговая атака, которая бывает во время гипертонических кризов.