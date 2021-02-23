Названа официальная причина смерти «радистки Кэт» Градовой

Причиной смерти актрисы Екатерины Градовой, известной по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», стал инсульт. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

О кончине заслуженной артистки РСФСР стало известно в понедельник, 22 февраля. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова. Директор «Ленкома» подтвердил, что причиной смерти стал инсульт. Об этом Варшавер сообщил ТАСС.

Градовой было 74 года. Актриса будет похоронена на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Похороны пройдут 24 февраля, писала «Газета.ru».

Своими воспоминаниями об актрисе ранее поделилась народная артистка СССР Вера Васильева. Она рассказала, что Градова была прекрасным и скромным человеком. Васильева также затронула семейные отношения Градовой с актером Андреем Мироновым, с которым та состояла в браке в течение пяти лет. По словам Васильевой, Миронов нежно и влюбленно относился к Градовой до самого конца их совместной жизни, однако был слишком требователен, поэтому находиться с ним рядом было непросто.