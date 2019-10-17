Названа новая версия гибели Виктора Цоя

Для своего исследования Годованник обратился к специалистам Института безопасности дорожного движения Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Он передал им полученный в Латвии Технический паспорт автомобильной дороги Слока — Талси, где погиб Цой. Кроме того, он представил схему самой аварии.

Эксперт Егор Голов заявил, что автомобильную дорогу в районе столкновения «Москвича» музыканта и автобуса не оборудовали знаками, которые предупредили бы водителей о сужении дороги, опасном повороте и снижении скорости.

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По словам эксперта, музыкант съехал на суженную грунтовую обочину, его занесло и он на скорости въехал под автобус.

Кроме того, Егор Голов внимательно изучил фотографию с места гибели Виктора Цоя. Там предупреждающие знаки уже стоят. Но он отметил, что, скорее всего их установили после аварии. Тем более, что в документах о сигнальных и дорожных указателях региона об этих знаках нет никакой информации.

Вывод эксперта оказался простой: дорожные знаки с предупреждениями об опасной езде могли сохранить жизнь музыканта. Он напомнил, что Цой был неопытным водителям, а значит обязательно бы сбросил скорость.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 году после того, как «Москвич», которым он управлял, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Икарус». Музыканту было тогда 28 лет. Водителя автобуса признали невиновным.

Музыканты группы «Кино»: Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов решили объединиться и под названием «Кино» дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Выступление сопроводят видеорядом с уникальными кадрами. Кроме того, голос Виктора Цоя прозвучит на концертах. Звукоинженеры восстановили многоканальные записи с его исполнением.