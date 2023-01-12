Знаменитости 12 января 2023, 01:50 Названа известна причина смерти немецкой супермодели Патитц Агент Патитц Николас: причиной смерти 56-летней супермодели стал рак молочной железы Кинопоиск

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Причиной смерти немецкой супермодели 90-х Татьяны Патитц стал рак молочной железы. Об этом сообщило издание Insider со ссылкой на ее агента Корин Николас.

«Татьяна умерла сегодня утром в Калифорнии. Причиной смерти стал рак молочной железы», — сообщила Николас.

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Она также добавила, что у модели остались сын, сестра и родители.

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О смерти 56-летней Патитц 11 января сообщил американский Vogue. Она попала на обложку этого журнала в 1985 году и стала одной из самых успешных моделей тех времен.

В конце прошлого века Патитц была одной из тех, кто составлял «большую шестерку» супермоделей вместе с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон и Линдой Евангелистой.

Редактор журнала Vogue Анна Винтур называла Патитц европейским символом шика.

Помимо модельного бизнеса, Патитц строила карьеру актрисы. Она снялась в четырех фильмах и сериалах.