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    20 ноября 2021, 13:34

    Названа дата прощания с Валерием Гаркалиным

    С актером Валерием Гаркалиным простятся 23 ноября в ГИТИСе

    Редакция «360»

    Церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября на территории театра ГИТИС. Об этом сообщил ректор учебного заведения Григорий Заславский, его слова процитировал ТАСС.

    Фото: Галина Кмит

    «Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа. Ориентировочно начало в 11:00», — рассказал он.

    Заславский подчеркнул, что требовать QR-коды о вакцинации или перенесенном СОVID-19 на входе не будут. Однако людей, у которых проявляются симптомы острых респираторных заболеваний (ОРЗ), он попросил воздержаться от посещения церемонии.

    Народного артиста РФ и профессора ГИТИСа Валерия Гаркалина доставили в больницу 2 октября. В последние недели жизни он боролся с коронавирусной инфекцией и был в крайне тяжелом состоянии. Из-за того, что легкие актера не могли полноценно функционировать, его подключили к аппарату ЭКМО. 20 ноября Валерия Гаркалина не стало. Ему было 67 лет.

    Память о народном артисте РФ могут увековечить в центре Москвы. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.