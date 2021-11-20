Названа дата прощания с Валерием Гаркалиным

Церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября на территории театра ГИТИС. Об этом сообщил ректор учебного заведения Григорий Заславский, его слова процитировал ТАСС.

«Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа. Ориентировочно начало в 11:00», — рассказал он.

Заславский подчеркнул, что требовать QR-коды о вакцинации или перенесенном СОVID-19 на входе не будут. Однако людей, у которых проявляются симптомы острых респираторных заболеваний (ОРЗ), он попросил воздержаться от посещения церемонии.

Народного артиста РФ и профессора ГИТИСа Валерия Гаркалина доставили в больницу 2 октября. В последние недели жизни он боролся с коронавирусной инфекцией и был в крайне тяжелом состоянии. Из-за того, что легкие актера не могли полноценно функционировать, его подключили к аппарату ЭКМО. 20 ноября Валерия Гаркалина не стало. Ему было 67 лет.

Память о народном артисте РФ могут увековечить в центре Москвы. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.