Названа дата прощания с режиссером Александром Рогожкиным

Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет в Санкт-Петербурге 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

«Прощание состоится 28 октября, в 13:00, на Богословском кладбище», — сказал представитель «Ленфильма» РИА «Новости».

Режиссер умер 23 октября в возрасте 72 лет. Об этом сообщила кинокритик Ольга Шервуд. Она назвала Александра Рогожкина удивительным, гениальным, очень недооцененным режиссером. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Александр Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Окончил ВГИК. Он был не только режиссером, но и историком-искусствоведом, одно время работал на «Ленфильме» художником-декоратором.

Большая известность к нему пришла после таких фильмов, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка» и других. Также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».