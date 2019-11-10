Названа дата прощания с Пашей Фейсконтролем. Его помянут в клубе
«Похороны во вторник, на Рогожском кладбище. Время будет позже. Поминки в WOW», — рассказал «360" Дмитрий Ежиков, близкий приятель Пичугина. WOW — известный московский клуб, где в последнее время работал легендарный Фейсконтроль.
Пичугин умер из-за проблем с сердцем. Такая предварительная версия. Известно, что он сам себе несколько раз вызывал скорую, жаловался на сердце. Врачи спасти его не смогли.
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Свои соболезнования выразили близкие и приятели Пичугина: его знали многие знаменитости. Некоторых из них он, кстати, однажды не пустил в клуб. В частности, певец Шура вспомнил, что Пичугин вел здоровый образ жизни, ходил в бассейн, избегал спиртного. Смерть молодого мужчины стала неожиданностью для всех.
«Я не понимаю, просто не понимаю, как такое могло быть», — сказал директор Шуры Павел Депершмидт.