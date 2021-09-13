Названа дата премьеры фильма «Русалочка» с темнокожей актрисой

Фильм про русалочку, которую сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли, выйдет на экраны в мае следующего года. Из-за пандемии съемки фильма были отложены на год.

Премьера в кинотеатрах пройдет 23 мая 2023 года. Об этом сообщил The Wrap.

О ремейке фильма 1989 года от Диснея заговорили в 2019 году, тогда же был назначен актерский состав. Роль Ариэль сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли, Хавьер Бардем в роли короля Тритона, Мелисса Маккарти в роли злой Урсулы, Дэйвид Диггс в роли Себастьяна, Аквафина в роли Скаттла, Джейкоб Тремблей в роли Флаундера и Джона Хауэр-Кинг в роли принца Эрика. Режиссером картины стал Роб Маршалл, который ранее снял фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

Из-за пандемии съемки фильма пришлось приостановить, продолжили их в Лондоне.

В июле этого года новая «русалочка» Disney, актриса Холли Бэйли сообщила, что съемки сказочного фильма завершены.

Когда Disney объявил, что на роль Русалочки берут темнокожую актрису, многие пользователи Сети были раздосадованы, поскольку Холли не похожа на канонический образ героини. Другие, однако, поддержали актрису и уверены, что она отлично подходит на роль.