Названа дата похорон Пьера Нарцисса

Певца Пьера Нарцисса похоронят 23 июля в деревне Дибомбари. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Камеруна в России Танга Бианг. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой», — сказал он.

Нарцисс умер 21 июня. Ему было 45 лет. Об этом сообщил RT. Певец долго болел подагрой. Незадолго до смерти ему сделали операцию на почки.

В России Нарцисс снискал популярность после участия во втором сезоне телевизионного проекта «Фабрика звезд», в рамках которого он впервые исполнил свой главный хит — песню «Шоколадный заяц». После завершения телешоу певец записал еще несколько альбомов, но они не были так известны широкой публике. Также Нарцисс был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.

Кроме того, певец успел сыграть несколько эпизодических ролей в кино. Среди них — участие в съемках киноленты Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».