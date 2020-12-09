Назван твит, которым чаще всего делились в 2020 году

Артист, который исполнял роль Черной пантеры в серии картин Marvel, умер в августе. Причиной смерти 43-летнего Боузмана стал рак толстой кишки. На 9 декабря у публикации зафиксировано 3,1 миллиона ретвитов и 7,5 миллиона лайков.

Помимо прочего, больше других в текущем году в Twitter обсуждали главу США Дональда Трампа и избранного президента Штатов Джозефа Байдена. Наиболее популярными хештегами являются #BlackLivesMatter и #COVID19.