09 декабря 2020, 13:37
Назван твит, которым чаще всего делились в 2020 году
Самым часто пересылаемым постом среди пользователей Twitter в 2020 году стало последнее сообщение аккаунта американского актера Чедвика Боузмана. В публикации извещается о его смерти, пишет «Аргументы и Факты».
Артист, который исполнял роль Черной пантеры в серии картин Marvel, умер в августе. Причиной смерти 43-летнего Боузмана стал рак толстой кишки. На 9 декабря у публикации зафиксировано 3,1 миллиона ретвитов и 7,5 миллиона лайков.
Помимо прочего, больше других в текущем году в Twitter обсуждали главу США Дональда Трампа и избранного президента Штатов Джозефа Байдена. Наиболее популярными хештегами являются #BlackLivesMatter и #COVID19.