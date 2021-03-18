Назван цвет, который всегда будет в моде

Синий всегда будет в моде. Поэтому ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко посоветовала покупать одежду этого оттенка.

«Цвет умиротворяющий и позитивный», — ее слова привело издание «ФедералПресс».

Российский дизайнер Александр Васильев вместе со стилистами предложил участнице «Модного приговора» надеть темно-синее платье с лаковыми полуботинками. Кутюрье заверил, что этот оттенок омолаживает 60-летнюю женщину.

Хромченко напомнила, что синий — тренд 2020 года, но тратить на него деньги сейчас все также можно. По ее словам, оттенок будет в моде всегда. Одежда синих цветов прослужит долгие годы и не «постареет». Единственная причина перестать ее носить — выйти из первоначальных размеров.

Ранее Хромченко научила сочетать главные цвета 2021 года — глубокий серый и яркий желтый. Желтый оттенок непросто сочетать с другими цветами, а серый намного проще комбинируется с любым другим цветом.