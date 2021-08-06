Назван топ крепких пар российского шоу-бизнеса

Порой сохранить брак бывает довольно трудно, однако некоторым парам российского шоу-бизнеса удалось справиться с этой задачей. Среди них Никита и Татьяна Михалковы, написало Nation News.

Их брак начался в 1973 году, они состоят в отношениях уже 48 лет. Никита и Татьяна Михалковы познакомились в Доме кино в начале 1970-х. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Анна, чуть позже сын Артем, а в 1986 году на свет появилась их вторая дочь Надежда.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан также находятся вместе продолжительное количество времени. Они зарегистрировали брак в 1977 году. Паре удалось сохранить отношения в период большой популярности Боярского. Лариса подарила супругу двоих детей: Сергея и Лизу.

Леонид и Оксана Ярмольники расписались в 1983 году. Изначально Оксана являлась музой Владимира Высоцкого и с трудом переживала смерть артиста в 1980 году. Однако спустя время ей удалось вновь найти любовь и построить отношения с Ярмольником. У пары родилась одна дочь Александра.

Наталья Королева и Тарзан (Сергей Глушко) также попали в этот список. Их отношения завязались в начале 2000-х. Пара поженилась в 2003 году, и в том же году у них родился сын Архип. В 2020 году СМИ узнали об измене Тарзана, но Королева простила мужа.