Знаменитости 06 августа 2023, 23:08 Назван точный диагноз попавшей в ДТП Лады Дэнс Mash: Лада Дэнс получила в ДТП черепно-мозговую травму и повредила бедро РИА «Новости»

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Известная певица Лада Дэнс, попавшая в крупное ДТП в Подольске, будет находиться в больнице не меньше месяца. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму бедра, сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказал директор Дэнс Сергей Пудовкин, все запланированные выступления певицы пришлось отменить или перенести. Вместе с исполнительницей в больницу попала находившаяся с ней в такси в момент аварии подруга и хореограф. Ей врачи поставили диагноз «открытая черепно-мозговая травма и ретроградная амнезия».

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В беседе с «360» Пудовкин рассказала, что Дэнс находилась не за рулем, а на заднем сиденье автомобиля. По его словам, артистка подаст иск в транспортную компанию. При этом он не стал разглашать название перевозившей Ладу Дэнс фирмы.

Певица попала в аварию вечером 5 августа. Перевозившая Дэнс машина врезалась в Bently.