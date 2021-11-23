Назван средний гонорар российских звезд на новогодних корпоративах в этом году

Средний гонорар российских звезд за выступление на новогодних корпоративах в этом году доходит до двух миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в конце 2019 года, когда о коронавирусе еще никто не слышал, рассказал РБК член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов.

По словам собеседника издания, большие гонорары связаны с тем, что количество выступлений в этом декабре ограничено. Воронцов отметил, что выступление московского артиста в столице стоит дешевле, чем в других городах. Сейчас эта разница составляет 25%, однако ближе к празднику может вырасти до 50%, не исключил представитель НАОМ.

Концертный директор, который работает со многими звездами, Табриз Шахиди рассказал РБК, что наибольшей популярностью у заказчиков пользуются выступления Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Светланы Лободы, Полины Гагариной, Веры Брежневой, группы «Би-2» и других артистов. В целом организаторы новогодних выступлений певцов и певиц отметили значительное снижение количества концертов и предзаказов.

Ранее в концертном агентстве ProStars рассказали, что самым дорогим артистом в этом году стал Григорий Лепс — сумма его гонорара за выступление на празднике составляет 12 миллионов рублей.