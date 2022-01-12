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    12 января 2022, 03:56

    Назван секрет успеха Хабенского

    Зудина рассказала, в чем секрет успеха актера Хабенского

    Полина Гребенщикова

    Вдова Олега Табакова актриса Мария Зудина в интервью NEWS.ru в честь юбилея Константина Хабенского рассказала, в чем секрет его популярности. По ее мнению, добиться такого успеха Хабенскому помогли требовательность к себе, честность и настойчивость.

    Назван секрет успеха Хабенского

    «Мне кажется, он добился успеха благодаря бескомпромиссности в профессии, требовательности по отношению прежде всего к себе и к работе, которую он выбирает. Он честен в своем отношении к людям, у него нет потребности и способности манипулировать. Это очень важно, так как многие общаются с людьми, манипулируя и выстраивая свою собственную выгоду. Но я 20 лет его знаю и могу сказать, что никогда в нем этого не замечала», — сказала Зудина.

    Она добавила, что Хабенский — трудоголик, и его нельзя назвать баловнем судьбы: всех своих достижений он добился упорной работой.

    Актриса Мария Кожевникова рассказала, как ей работалось с Константином Хабенским, а также вспомнила, как актер помогал ей играть сложные сцены.