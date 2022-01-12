Назван секрет успеха Хабенского

Вдова Олега Табакова актриса Мария Зудина в интервью NEWS.ru в честь юбилея Константина Хабенского рассказала, в чем секрет его популярности. По ее мнению, добиться такого успеха Хабенскому помогли требовательность к себе, честность и настойчивость.

«Мне кажется, он добился успеха благодаря бескомпромиссности в профессии, требовательности по отношению прежде всего к себе и к работе, которую он выбирает. Он честен в своем отношении к людям, у него нет потребности и способности манипулировать. Это очень важно, так как многие общаются с людьми, манипулируя и выстраивая свою собственную выгоду. Но я 20 лет его знаю и могу сказать, что никогда в нем этого не замечала», — сказала Зудина.

Она добавила, что Хабенский — трудоголик, и его нельзя назвать баловнем судьбы: всех своих достижений он добился упорной работой.

Актриса Мария Кожевникова рассказала, как ей работалось с Константином Хабенским, а также вспомнила, как актер помогал ей играть сложные сцены.