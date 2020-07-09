Назван самый популярный в радиоэфире российский артист десятилетия

Премия ТопХит выбрала самого популярного в радиоэфире российского артиста десятилетия. Это звание получила Елизавета Иванцив, которая известна как певица Елка.

Уточняется, что за последние 10 лет ее песни прозвучали в эфире различных радиостанций порядка 19 миллионов раз. Самыми известными композициями исполнительницы являются «Город обмана», «Прованс», «Около тебя» и «На большом воздушном шаре».

Помимо прочего, артистка уже семь раз получала престижную в нашей стране музыкальную премию «Золотой граммофон», сообщил сайт «Русская планета».

Певица начала музыкальную карьеру в составе группы «B&B». В 2004 году она подписала контракт с продюсером Владом Валовым и выпустила успешный первый альбом под названием «Город обмана». В него включены такие хиты как «Девочка в Пежо» и «Хорошее настроение». Спустя некоторое время в сотрудничестве с Валовым артистка выпустила еще два альбома: «Тени» и «Этот великолепный мир». Они заслужили любовь слушателей, а их песни стали хитами. Еще в 2012 году певица была признана самым ротируемым исполнителем на наших радиостанциях.