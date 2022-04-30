Назван размер пенсии, которую Пугачева сможет получать в Израиле

Адвокат Андрей Князев рассказал, какую пенсию сможет получать Алла Пугачева, если она оформит гражданство Израиля. Также у нее сохранится и российская пенсия.

По данным сайта utro.ru, выплаты Пугачевой в России составляют 46 тысяч рублей. К ним в перспективе могут добавиться еще 1150 долларов — около 83 тысяч.

«Пенсия будет выплачиваться в полном объеме — и израильская, если она на нее подаст, и российская», — пояснил Князев.

Он рассказал, что такую сумму выплачивают всем эмигрантам в Израиле, независимо от их трудового стажа.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, почему Пугачева уехала из страны. Он считает, что это временно, так как артистка регулярно ездила туда и раньше.

«У нее там много друзей. А может, она вообще сейчас поехала на лечение туда», — предположил Соседов.